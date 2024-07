Clueso auf dem Killesberg (16. August)

Die Sommer Tour 2024 von Clueso verspricht ein musikalisches Highlight zu werden und bietet allen Fans die Möglichkeit, den Erfurter ein weiteres Mal live zu erleben: Am 16. August in der schönen Parkanlage auf dem Höhenpark Killesberg. Mit neun Studioalben, zahlreichen Auszeichnungen in Platin und Gold sowie mehreren 1Live Kronen in der Kategorie „Bester Künstler“ geht Clueso seit Jahren von Erfurt aus in die Ohren und Köpfe dieses Landes. Kein Wunder also, dass er mit nationalen Größen wie den Fantastischen Vier, Elif und Udo Lindenberg zusammengearbeitet hat. Sein moderner Pop-Sound ist aus der deutschen Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken.

Er weiß seine Fans mitzureißen und Erinnerungen an bleibende Momente zu kreieren. Mit Songs wie „Flugmodus“ oder „Tanzen“ sind Ohrwürmer vorprogrammiert. Egal welche Art von Musik, Clueso probiert sich aus und geht seinen ganz eigenen Weg. „Weiche Kissen“ mit Kontra K ist nur eines von vielen erfolgreichen Features, für die er bereits mit Künstlern wie Mark Forster, Deichkind, Mathea und CRO zusammengearbeitet hat.

Fr. 16. August, 19:30 Uhr, Bürger Freilichtbühne, Killesberg, Stuttgart

https://www.buerger-freilichtbuehne.de/