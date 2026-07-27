Cobario – Strings on Fire in Wertheim, 07.08.26

Mitreißende Rhythmen, orchestraler Sound, energiegeladene Show - das erwartet das Publikum bei Cobarios neuem Programm »Strings on Fire!«. Man hört ein ganzes Orchester, dabei sind es tatsächlich nur die drei Musiker Herwig Schaffner (Violine), Peter Weiss (Gitarre) und Georg Aichberger (Gitarre), welche die Bühne zum Beben bringen und dabei ein musikalisches Feuerwerk zünden. Die Gitarrensaiten glühen, der Geiger verzaubert mit atemberaubender Virtuosität auf der Violine: Mit der Energie ihrer Kompositionen zieht das Wiener Trio seit Jahren weltweit das Publikum in seinen Bann. Das Trio startete 2006 in Barcelona als Straßenmusikanten. Schon bald wurden Cobario auf Festivals und dann in die Konzerthäuser Europas, Nordamerikas und Asiens eingeladen.

Fr. 7. August, 20 Uhr, Burg Wertheim, www.wertheim.de