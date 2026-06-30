Britische Coolness trifft italienische Leidenschaft: Die Tribute-Band Columbia bringt den unverwechselbaren Sound von Oasis live auf die Bühne. Mit großer Authentizität und viel Energie gelingt es der Formation, dem Original erstaunlich nahe zu kommen und den Britpop der 90er-Jahre wieder aufleben zu lassen. Im Programm stehen die bekanntesten Hits der Band, darunter »Wonderwall«, »Don’t Look Back in Anger« und „Champagne Supernova». Damit verspricht Columbia einen Abend voller Nostalgie, Gitarrenrock und typischem Britpop-Feeling. Mit ihrer Mischung aus Präzision und Bühnenpräsenz sorgt die Band regelmäßig für intensive Live-Momente. alh

Columbia, Do. 20. August, 18 Uhr, Schlosspark, Eislingen, wir-rocken.com