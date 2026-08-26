Comedy Abend mit Tahsin und Layla Mirza in Göppingen, 26.09.26

Die Geschwister Tahsin und Layla Mirza verbindet eine außergewöhnliche Lebensgeschichte. Als Jesiden flohen sie aus dem Irak und fanden in Deutschland eine neue Heimat. Heute leben sie in Nordrhein-Westfalen und stehen gemeinsam auf der Bühne: Tahsin Mirza als Stand-up-Comedian, Layla Mirza als Model. In ihrem Programm erzählen sie offen von Flucht, Familie und dem Leben zwischen zwei Kulturen. Mit einer Mischung aus Humor und persönlichen Erfahrungen geben sie bewegende Einblicke in ihren Lebensweg, regen zum Nachdenken an und zeigen, wie aus schwierigen Erfahrungen neue Perspektiven entstehen können.

Comedy Abend mit Tahsin und Layla Mirza, Sa. 26. September, 19 Uhr, Club Bambule, Göppingen, www.cvjm-gp.de