Der Stuttgarter Comedy Clash ist der größte Standup-Comedy-Wettbewerb Deutschlands. In insgesamt acht monatlichen Vorrunden treten jährlich seit 2011 talentierte Comedy Newcomer aus dem ganzen deutschsprachigen Raum auf. Sechs Comedians haben bei der Show jeweils 15 Minuten Zeit, das Publikum zu bespaßen, das am Ende den Gewinner des Tages bestimmt. Alle Gewinner treten dann nochmals gemeinsam am 9. Mai 2020 im Theaterhaus Stuttgart beim großen Finale, dem Master-Clash auf.

Die Wettbewerbsteilnehmer im Dezember sind: Cüneyt Akan, Kawus Kalantar, Negah Amiri (Foto), Nektarios Vlachopoulos, Thomas Kornmaier und Tobi Freudenthal. ame

Stuttgarter Comedy Clash, Sonntag, 8. Dezember, 19 Uhr, Universum, Stuttgart, www.comedyclash-stuttgart.de