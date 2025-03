Comedy-Event in der Kultura, 05.04.

Bereits seit 2009 erfreut sich das Comedy-Event in der Kultura großer Beliebtheit. 2025 findet es bereits zum sechsten Mal statt, erneut moderiert von Helge Thun. Ebenfalls mit dabei: Hans Gerzlich, Lars Ruth und Henning Schmidke. Comedian Hans Gerzlich ist ein Best Ager in der Blüte des Verfalls – genau darüber spricht er in seinem Programm »Ich hatte mich jünger in Erinnerung«. Von Lars Ruth, »dem Seher«, lernt das Publikum die eigenen verborgenen Kräfte und Fähigkeiten kennen, denn in seiner Show sind die Zuschauer der eigentliche Star. Außergewöhnliche Erfahrungen und rätselhafte Experimente machen den Abend zu einem fantastischen Erlebnis. »Es ist nicht alles so scheiße, wie du denkst!« – das beweist Kabarettist, Musiker und Autor Henning Schmidke. In seinem Mix aus Standup Comedy und lässigem Infotainment präsentiert Schmidtke verblüffende Entwicklungen, von denen kaum jemand etwas weiß, weil sie keine Schlagzeile wert sind.

Sa. 5. April, 19.30 Uhr, Kultura, Öhringen, kultura-oehringen.de