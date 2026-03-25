Comedy-Event in der Kultura, 10.04.26

Das traditionelle jährliche Comedy-Event in der Kultura wird in 2026 von Musiker und Entertainer Daniel Helfrich moderiert. Seit über 30 Jahren ist er als Musiker und Entertainer auf Bühnen zuhause. Daniel Helfrich will nicht nur wortspielen, sondern auch sprach-beißen. Redensarten werden verkehrt, Begriffe neu gekreuzt, er collagiert und montiert neu. Helfrichs Performance ist eine Mischung aus mitreißender Klaviermusik zu inbrünstig vorgetragenen, herrlich schrägen und etwas morbiden, mal mehr, mal weniger ernst zu nehmenden Texten . Als weitere Gäste sind der philosophische Grantler Stefan Waghubinger, Bühnenberserker Götz Frittang und Bauchrednerin Murzarella mit von der Partie.

Fr. 10. April, 20 Uhr, Kultura, Öhringen, www.kultura-oehringen.de