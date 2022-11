Comedy-Highlights im neuen Jahr

Auch im kommenden Jahr geht es weiter mit der beliebten Comedy-Serie »Neckarsulm lacht« im Neckarsulmer Brauhaus. Am 20. Januar 2023 ist Hennes Bender aushäusig again. Und der dienstälteste deutschsprachige Stand-up-Pionier hat nichts von seiner Form eingebüßt: Der Pottfather of german Comedy kommt im praktischen platzsparenden Vertikal-Format auf die Bühnen zurück. »Du bist doch den ganzen Tag Zuhause!« Kennen Sie diesen Satz? Hans Gerzlich auch. Aus seinem eigenen Mund. Er hat ihn oft genug gesagt – zu seiner Frau. Gerzlich erzählt am 21. April, warum das bisschen Haushalt für ihn kein Problem ist. Schließlich folgt am 19. Mai Lars Reichow, der ein neues Bühnenprogramm geschrieben hat. Mit »Ich!» gelingt dem musikalischen Humanisten ein kabarettistischer Vergnügungskurs.

Comedy-Reihe »Neckarsulm lacht«

Neckarsulmer Brauhaus

Alle Termine und Infos unter www.hierspieltdiemusik.info