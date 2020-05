Comedy-Live-Stream mit Nikita Miller am 12. Juni

Am Freitag, dem 12. Juni 2020 kommt NIKITA MILLER mit seinem Solo-Programm „Auf dem Weg ein Mann zu werden“ in das fideljo, das Zentrum für Kultur und Begegnung in Mosbach.

Die Veranstaltung wird im fideljo ab 20:00 Uhr aufgezeichnet und kann mit einem zuvor erworbenen Online-Ticket Live mitverfolgt werden. Diese Veranstaltung ist nur einmalig am 12. Juni 2020 verfügbar und ist nur Online über die Website www.fideljo.de zu sehen. Beginn der Veranstaltung ist 20:00 Uhr.

Nikita Miller bezeichnet sich selbst als Comedic Storyteller. Seine Erzählungen porträtieren Nikitas Jugend, gefärbt von russischen Einflüssen und zahlreichen unfassbaren Erlebnissen. Kabarettist Dieter Nuhr sagt über ihn: „Nikita Miller macht etwas, was ich noch nie gesehen habe: Er erzählt witzige Geschichten, die sich aber nicht von Pointe zu Pointe hangeln und gerade deshalb lustig sind. Sein Vortrag hat Tiefe und Authentizität. Die Texte bewegen den Zuschauer, und man hört gerne und gespannt, ja geradezu gefesselt zu. Das ist eine völlig eigene Form von Alltagssatire. Ich bin begeistert!“

Seine Reise begann nach seinem ersten Studium im Bereich Informatik. „Das macht mir keinen Spaß, ich kann’s eh nicht.“, sprach er und machte sich auf den Weg ein Mann zu werden. Besser gesagt: Auf den Weg seine Bestimmung zu finden. Er begab sich auf Umwege, schnupperte in den Arbeitsalltag eines Umzug-Helfers, Türstehers und Bandarbeiters, erzielte Erfolge als Kampfsportler, verkaufte Schmuck aus dem Kofferraum, absolvierte ein zweites Studium in den Bereichen Philosophie und Rhetorik.

In seinem Programm "Auf dem Weg ein Mann zu werden" geht es um seine kasachischen Wurzeln, seine russische Clique in seiner schwäbischen Heimat. Über die Erziehungsmethoden eines russischen Vaters. Und darüber, wie erschlagen er war, als er und seine Kumpels zum ersten Mal ein Pornoheft sahen. Er macht kein Stand-Up, allein schon deswegen nicht, weil er während seiner Performance sitzt. Wenn er beginnt, seine erste Geschichte auf der Bühne zu erzählen, stehend, mehr als zwei Meter groß, Haare so lang wie ein Streichholzkopf und durchtrainiert wie ein Mönch der Shaolin, ist man froh, wenn er sich setzt, damit er keine Schneise schlägt, falls er mal ins Publikum fällt.

Es gibt Comedians, bei denen man schon bei der ersten Begegnung merkt, dass sie einem gefehlt haben. Nikita Miller ist so einer. Und er hat sich auf den Weg gemacht. Und wenn so einer losgeht, dann kommt er auch an! Wo immer das sein mag.

Tickets gibt es online zu kaufen unter www.fildeljo.de.

Gäste, die bereits im Besitz eines Tickets für die abgesagte Veranstaltung vom 3. April sind, können ihre Tickets selbstverständlich dort zurückgeben, wo sie diese gekauft haben: fideljo, RNZ, Touristikinfo Mosbach oder/und sich dieses Ticket in ein Online-Ticket umwandeln lassen.