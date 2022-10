Endlich wieder SPASSIX. Im Weinhaus ­Löwenstein gibt es bei der ­Comedy Nacht am 25. und dem ­Comedy Dinner am 26. November leckeres Essen und dazu Unterhaltung von Top-Comedians.

Die SPASSIX Comedy-Nacht ist zurück und steigt nun erstmals in Löwenstein. Am Freitag, 25. November kann man im Weinhaus drei Comedians live und hautnah erleben und dazu Essen und Trinken à la carte genießen. Mit dabei ist Serdar Karibik, Gewinner des Quatsch Comedy Hot Shots 2022 und eine echte Rampensau. Der schwäbisch-türkische Comedian erzählt, was er als Pädagoge im Kindergarten erlebt und warum er als Schauspieler keine Rollen bekommt. Nicht umsonst ist er einer der vielversprechendsten Newcomer Deutschlands. Ebenfalls bei der SPASSIX Comedy-Nacht auf der Bühne steht Der Storb. Ob Winetastings, Freunde mit Weber Grill oder Windeln für Erwachsene – der Storb nimmt kein Blatt vor den Mund, was insbesondere als Radiomoderator eine gute Idee ist. Schnell, laut, ungezähmt – der Storb ist ein Muss für Augen und Ohren. Passend zur Location im Schwabenländle der Slogan von Comedy-Star und italienischem Schwabe Roberto Capitoni: »Spätzle, Sex & Dolce Vita« – in diesem Spannungsfeld muss er sich immer wieder entscheiden: Ist er der zuverlässige, sparsame und ordnungsliebende Schwabe oder der spendable, spontane und zu jeder Feier bereite Südländer? Spaghetti oder Mauldäschle, Mediteranes Essen oder Kässpätzle. Das sind allerdings nur die leichten Konflikte, denn sein Lebensmotto lautet »Mein Leben zwischen Amore und Kehrwoch«. Am Samstag, 26. November können die Gäste beim SPASSIX Comedy-Dinner ein schwäbisches 3-Gänge-Buffet genießen. Dazu sorgen zwei Stand-Up-Comedians für tolle Unterhaltung. Mit dabei ist das Stuttgarter Comedy-Urgestein Werner Koczwara. Kein anderes Volk der Welt hat wie wir Deutschen eine derartige Fülle an Gesetzen und Paragrafen hervorgebracht. Dagegen gibt es nur eine Notwehr: Lachen! Bei Werner Koczwara lachen wir letztlich über uns selbst. Ausgiebig und mit Niveau.

Abgerundet wird der Abend von Jakob Friedrich. Der Comedian und Kabarettist überzeugt mit einem sehr kurzweiligen und pointenreichen Programm voller Situationskomik und Sprachwitz. In seinem Soloprogramm »I schaff mehr wie Du!« analysiert er in charmanter Art und Weise die schwäbische Mentalität sowie politische und wirtschaftliche Zusammenhänge. Er nimmt sein Publikum mit auf die Reise in seinen Arbeitsalltag und imitiert auf hinreißend komische Art seine Kollegen und Vorgesetzten.

Die SPASSIX Comedy-Nacht am 25. und das SPASSIX Comedy Dinner am 26. November beginnen jeweils um 19:30 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Tickets für die Comedy Nacht gibt es für 19,90 Euro und für das Comedy Dinner für 49,90 Euro im Vorverkauf im Weinhaus Löwenstein, im MORITZ-Verlag in Ellhofen oder als E-Ticket unter www.spassix.de.

SPASSIX Comedy Nacht

Fr. 25. November, 19:30 Uhr

SPASSIX Comedy Dinner

Sa. 26. November, 19:30 Uhr

Weinhaus Löwenstein

www.spassix.de

MORITZ verlost 3x2 Tickets für den Freitag und 2 Tickets für den Samstag

www.moritz.de/Verlosungen