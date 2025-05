Lachen, feiern, netzwerken: „Comedy trifft Schule“ mit Serdar Karibik

Mit einem Mix aus Humor, Musik, Fingerfood und Infos rund um soziale Berufe lädt die Freie Duale Fachakademie für Pädagogik (FDFP) am 28. Mai 2025 ins STEP-Areal in Stuttgart-Vaihingen ein. Highlight des Abends: Comedian Serdar Karibik. Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Schüler:innen, FSJler:innen und junge Menschen mit Interesse an einem sozialen Beruf – der Eintritt für sie ist kostenfrei.

Stuttgart, im April 2025 – Schüler:innen, FSJler:innen und „Monis“ aufgepasst! Die Freie Duale Fachschule für Pädagogik (FDFP) lädt am Mittwoch, 28. Mai 2025 zu einem ganz besonderen Event ein: „Comedy trifft Schule“ bringt Comedy auf die Bühne – und zeigt dabei, wie spannend und sinnstiftend der Beruf der Erzieher:in sein kann.

Die Veranstaltung findet in der Wankelstraße 12 auf dem STEP-Gelände statt. Mit dabei ist der mehrfach ausgezeichnete Comedian Serdar Karibik, der für einen Abend voller Lacher und bester Laune sorgt. Unterstützt wird er vom Support Act Sezer Oglu. Einlass ist ab 18.30 Uhr, der Abend startet um 19 Uhr.

After-Show-Party in der FDFP

Direkt im Anschluss lädt die Fachschule zur After-Show-Party in den Innenhof der Schule (Wankelstraße 5) ein – mit DJs, entspannter Atmosphäre, guten Gesprächen und dem ersten Getränk aufs Haus! Hier können die Gäste in lockerer Runde mit Dozent:innen, Fachschüler:innen und Gleichgesinnten ins Gespräch kommen.

Warum „Comedy trifft Schule“?

Mit dem Event möchte die FDFP jungen Menschen zeigen, wie vielfältig und wichtig der Beruf der Erzieher:in ist – ganz ohne trockene Infoveranstaltung, sondern mit viel Humor, Begegnung und echter Begeisterung für Pädagogik.

Eintritt & Anmeldung

Kostenlos für Schüler:innen (ab 16 Jahren), FSJler:innen und „Monis“ (ihr wisst, wer gemeint ist) – einfach Nachweis mitbringen

für Schüler:innen (ab 16 Jahren), FSJler:innen und „Monis“ (ihr wisst, wer gemeint ist) – einfach Nachweis mitbringen 10 Euro für alle anderen Gäste (bar an der Abendkasse)

Mehr Infos & Anmeldung: www.freiedualefachakademie.de/comedy-trifft-schule