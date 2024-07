Best of der Comedy-Walküre Daphne Deluxe am 31. Juli und 1. August in Stuttgart

Daphne de Luxe präsentiert in ihren Programmen Kabarett, Comedy und Musik. Bekannt ist sie auch als TV-Moderatorin der »Ladies Night«. Die Humoristin überzeugt mit ihrer ganz besonderen Mischung aus amüsanter Unterhaltung, beißender Selbst­ironie, Tiefgang, großer Authentizität und berührendem Gesang. Sie greift aktuelle gesellschaftliche Themen auf und nimmt sich vor allem selbst nie zu ernst. Für ihr »Best of – Sommerspecial 2024« hat Daphne de Luxe die beliebtesten Gags, ihre amüsantesten Anekdoten und einige neue Texte zusammengestellt. Sie plaudert aus dem Nähkästchen ihres Alltags und singt den einen oder anderen Song. Egal ob Sie alle Soloprogramme bereits gesehen haben oder die charismatische »Barbie im XL-Format« das erste Mal erleben - an diesem Abend kommt man garantiert auf seine Kosten. alh

Daphne de Luxe, Mi. 31. Juli & Do. 1. August, 20 Uhr, Renitenztheater, Stuttgart, renitenztheater.de