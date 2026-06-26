Complete Clapton in Untergruppenbach (19.7.26)

Seit über zehn Jahren bringen die neun Musiker von The Complete Clapton Tribute Band den unverwechselbaren Sound der Bluesrock-Legende Eric Clapton live auf die Bühne – authentisch, energiegeladen und voller Leidenschaft. Gegründet 2014, hat sich die Heilbronner Tribute-Band längst einen Namen gemacht und begeistert ihr Publikum mit einer einzigartigen Mischung aus instrumentaler Brillanz und emotionalen Vocals. Mit authentischen Bluesrock-Gitarren, mehrstimmigen Vocals, original Hammond B3-Orgel, Bluespiano und einem groovenden Rhythmus sind sie so besetzt wie Claptons Original-Band. Ein Sound, der lebt – mal voller Gefühl, mal mitreißend rockig.

So. 19. Juli, 19 Uhr, Burg Stettenfels, Untergruppenbach

www.burg-stettenfels.de