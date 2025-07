Complete Clapton in Untergruppenbach (24.8.25)

Entspannter und rhythmischer Bluesrock in Originalbesetzung wie die Band um die Legende Eric Clapton selbst: so spielen und fühlen die neun Musiker der Heilbronner Tribute Band »Complete Clapton« den musikalischen Geist der Bluesrocklegende. Das Publikum erlebt die Band in genialer neuer Besetzung und einen unverwechselbaren Abend mit virtuosen und detailgetreuen Gitarrensoli, dem klassischen Sound einer Original Hammond B3-Orgel und mehrstimmigen Vocals, die für Gänsehaut sorgen.

So. 24. August, 19 Uhr, Burg Stettenfels, Untergruppenbach, burg-stettenfels.de