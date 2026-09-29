Conni – Das Musical in Göppingen, 01.11.26

Conni wird endlich groß, oder zumindest groß genug, um in die Schule zu kommen. Doch bevor es so weit ist, steht erst einmal ein ganz besonderer Geburtstag an. Gemeinsam mit ihren Eltern, ihren besten Freunden, ihrem Teddy und ihrem geliebten Kater Mau erlebt Conni ein turbulentes Musical-Abenteuer voller Überraschungen, Musik und jeder Menge guter Laune.

Natürlich soll an ihrem großen Tag alles perfekt sein: Conni möchte die weltbeste Schokotorte backen, die »Conni-Super-Selber-Spezial!«, und anschließend eine tolle Geburtstagsfeier veranstalten. Ihre Familie und Freunde fiebern mit und stehen ihr zur Seite. Doch wie so oft bei Conni kommt es anders als geplant. Zwischen Kuchenteig, Geburtstagsvorbereitungen und kleinen Missgeschicken ist schnell klar: Langweilig wird es garantiert nicht.

»Conni – Das Musical« nimmt das Publikum mit in Connis Welt und erzählt eine Geschichte über Freundschaft, Familie, Mut und die kleinen Herausforderungen des Alltags. Dabei sind die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht nur Gäste, sondern werden selbst Teil des Geschehens. Nach dem Motto „Was Conni kann – das könnt ihr auch!“ dürfen sie Conni und ihren Freunden helfen, den Musical-Geburtstag zu einem Erfolg zu machen.

Gesungen, gelacht und mitgemacht wird gemeinsam mit den Figuren auf der Bühne. Viele eingängige Songs, eine liebevolle Inszenierung und jede Menge Charme sorgen dafür, dass das Musical sowohl für Kinder als auch für Erwachsene zum Erlebnis wird. Und weil Conni ihre Abenteuer nicht allein bestehen muss, bekommt sie reichlich Unterstützung: von ihren Freunden auf der Bühne und im Publikum, von Mama und Papa Klawitter und natürlich von Teddy und Kater Mau.

Seit mehr als drei Jahrzehnten gehört Conni zu den beliebtesten Figuren der Kinderliteratur. Für viele Kinder ist sie eine Art beste Freundin, die ihnen zeigt, dass sich alltägliche Herausforderungen meistern lassen – und dass dabei auch einmal etwas schiefgehen darf. Mehr als 200 verschiedene Conni-Bücher sind inzwischen erschienen. Darüber hinaus ist die blonde Heldin längst auch im Fernsehen und im Kino zu Hause.

Die Erfolgsgeschichte setzt sich auf der Musicalbühne fort: Die exklusiv vom Cocomico Theater produzierten Conni-Musicals haben bereits mehr als 800.000 kleine und große Besucher begeistert. „Conni – Das Musical“ bringt die beliebte Kinderbuchfigur nun erneut auf große Tournee. Am Sonntag, 1. November, ist das Musical in der Stadthalle Göppingen zu erleben. Das Ergebnis ist ein fröhliches Geburtstagsabenteuer für die ganze Familie – zum Mitmachen, Mitlachen und Miterleben. Denn bei Conni gilt: Gemeinsam macht das Abenteuer einfach am meisten Spaß.

Conni - Das Musical!, So. 1. November, 15 Uhr, Stadthalle Göppingen, sbegroup.info