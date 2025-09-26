Constanze Lindner, 19.10.25

Constanze Lindners Traum geht weit über die Grenzen der Vorstellungskraft hinaus. Mit unermüdlicher Leidenschaft schafft sie es, Momente für die Ewigkeit festzuhalten – dabei verbindet sie Menschen, Themen und Orte mit schillernden Geschichten, Charme und Witz. Jetzt hat sie ein neues Programm entwickelt, das viele ihrer irrwitzigen Geschichten aus ihrem Bestseller-Buch auf die Bühne bringt. Mit ihrem frischen Comedy-Bühnenprogramm ist sie aktuell auf Tour und begeistert ihr Publikum mit einer mitreißenden Mischung aus Reden, Springen, Rennen, Lachen und Vorlesen. Mit ihrer Begeisterung wirft sie humorvolle und zugleich lehrreiche Einblicke in den Umgang mit sich selbst in die Runde. Wer ihre Show erlebt, merkt schnell: Die Welt einer Frau ist nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer unterhaltsam und erkenntnisreich – saukomisch und tiefgründig zugleich.

Constanze Lindner, So. 19. Oktober, 18 Uhr, Arche, Dischingen, www.kultur-in-der-arche.de