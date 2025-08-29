Constanze Lindner in Untergruppenbach (14.9.25)

Ja, sie hat es getan. Constanze Lindner hat ein neues Programm gemacht.Viele ihrer irrwitzigen Geschichten aus ihrem Bestseller »Miss Verständnis« schrien danach auf die Bühne zu kommen. Und jetzt ist es soweit: All das, was Constanze ausmacht (und noch so viel mehr), hat die schlagfertige und grandiose Künstlerin in ein Comedy-Bühnenprogramm gepackt und lädt alle ein zu »Lindners Lebenslust«. Mit Scharfsinn und Humor zeigt Constanze Lindner, worauf wir im Leben getrost verzichten können

So. 14. September, 19 Uhr, Burg Stettenfels, Untergruppenbach, burg-stettenfels.de