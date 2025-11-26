Cosmo Klein & The Campers, 31.01.26

»Cosmo Klein & The Campers« sind das Musiker-Kollektiv, das 2023 mit »Soul Fiction« die deutsche Musikszene begeisterte. Neben Stars wie Cory Wong und Justin-Timberlake-Drummer Brian Frasier Moore vereint die Band die Crème de la Crème der Szene um Cosmo Klein. Inspiriert von Legenden wie Prince, Marvin Gaye und James Brown, schaffen sie dennoch einen eigenen, modernen Soul-Pop-Jazz-Sound. 2025 legen sie mit dem Remix-Album »Soul Fiction Remix« nach – kuratiert von DJ Daniel W. Best und mit internationalen Gästen wie Art Of Tones, Opolopo und DJ Friction. Von Nu Disco über Soulful House bis zu Hip-Hop-Einflüssen hier sind tanzbare Clubsounds garantiert! Mit »Roadtrip to Disco Land« beweist Cosmo erneut sein Talent für eingängige Melodien, tiefgründige Texte und treibende Grooves, die Kopf, Herz und Beine gleichermaßen bewegen.

Cosmo Klein & The Campers, Sa. 31. Januar, 21 Uhr, Ballroom, Ellwangen, www.ellwangen.de