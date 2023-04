Ursprünglich sollte die Crailsheim Night of the Bands bereits 2020 stattfinden, jetzt war es an der Zeit, das Projekt wieder aus der Schublade zu holen und neu zu aktivieren. Größer und breiter wurde alles aufgestellt. Uli Hoffmann, Initiator der Night of the Bands, holte sich Volker Hasel (Götz Optik und Schächtele Bar) und Christian Kreiner (Pilsbar Zentrum) sowie Kai Hinderberger und Marcel

Imbrogiano (STM) mit ins Boot, um in einem Gemeinschaftsprojekt mit dem STM-Crailsheim die »Kneipentour« neu zu starten. Für diese Größenordnung und den finanziellen Aufwand waren Sponsoren unabdingbar. Innovative Unternehmen und Arbeitgeber aus Crailsheim, die z.T. auch schon im Jahr 2020 dabei gewesen wären, unterstützen dieses Projekt, auch mit der Prämisse, dass man in Crailsheim etwas erleben kann, man muss es nur in die Hand nehmen. »Wir freuen uns darauf, eine tolle Veranstaltung in und für Crailsheim endlich wieder präsentieren zu können«, erklärt Uli Hoffmann. Zutritt zu den Lokalen erhalten die Gäste mit einem Eintrittsbändchen. Diese sind an den bekannten Vorverkaufsstellen zum Vorzugspreis von 13 Euro erhältlich und an den Abendkassen der teilnehmenden Lokale für 15 Euro. Für die Crailsheimer Unternehmen gibt es zudem die Möglichkeit, größere Kontingente zu erwerben, um diese z.B. unter den Mitarbeitern zu verlosen oder für Gewinnspiele auf ihren Seiten in den Sozialen Medien wie Facebook oder Instagram einzusetzen. Musikalisch geht die Reise von Latino, Italo, Rock und Pop bis hin zum Schlager und Klassiker aus den 60er und 70er Jahren. 13 Bands und zwei DJs in 15 Lokalen machen am 6. Mai in Crailsheim die Nacht zum Tag. In der Diskothek Factory/Apfelbaum wird die Crailsheimer Schlagersängerin Carmen Lehmann ihren neuesten Titel »Immer wieder Du« vorstellen, zudem erhalten alle Nachtschwärmer ab 2 Uhr freien Eintritt, um nach der Kneipentour noch ordentlich weiter feiern zu können. Zu den teilnehmenden Lokalen gehören: Hoffmanns Cafebar, Schächtele-Bar, Stern, Bartenders, My Way Bar, Pils-Pup Horäffle, Look, Engel Keller, Fässle, Ratskeller, King Brian Irish Pub, Diskothek Factory/Apfelbaum, Pizzeria Da John, Pilsbar Zentrum und als Highlight der Ratssaal im Crailsheimer Rathaus. Die Bürgerwache Crailsheim gibt hier um 18.30 Uhr ihr Frühlingskonzert, das als Auftakt fungiert. Im Ratssaal ist der Eintritt frei, bevor es dann ab 21 Uhr in den Lokalen los geht.

Eintrittsbändchen sind in diesen Vorverkaufsstellen erhältlich: Stadtmarketing Büro, Hoffmanns Cafebar, Götz Optik & Akustik.

Der Nightliner-Bus fährt zwischen Stadt und Diskothek zu den bekannten Zeiten.

Crailsheim Night of the Bands

Sa. 6. Mai, Opener ab 18.30 Uhr,

in den Kneipen ab 21 Uhr, Crailsheim

www.stm-cr.de