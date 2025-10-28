Crime rockt die Rätsche, 07.11.25

Die Geislinger Rockband Crime kehrt mit ihrem vierten Album »Cold Air« zurück und bringt kraftvollen, handgemachten Rock auf die Bühne der Rätsche. Fans dürfen sich auf energiegeladene Riffs und mitreißende Melodien freuen. Hauptverantwortlich für den Sound ist Gitarrist Matze Ehrhardt, der zusammen mit Sänger Francis Soto alle Songs komponierte. Für die Release-Show hat sich Ehrhardt Verstärkung geholt: Simon Arzt an der Rhythmusgitarre und Drummer Mathias Biehl aus Saarbrücken. »Cold Air« setzt die Tradition des Vorgängers »Master of Illusion« aus 2022 fort und überzeugt mit rauem, ehrlichem Rock voller Atmosphäre. Neben den neuen Songs werden auch bekannte Hits wie »Get Out of This Jail« und »I Don’t Wanna Lose This Feeling« live gespielt. Ein Abend, der Rockfans nicht entgehen sollte – Crime sorgt mit fetten Gitarren und starkem Groove für heiße Stimmung im kalten Herbst!

Crime, Fr. 7. November, 20 Uhr, Rätsche, Geislingen, raetsche.com