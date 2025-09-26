Cumbia-Fusion aus Mexiko im franz.K, 30.10.25

Bereit für eine durchtanzte Nacht? Kumbia Boruka zählt zu den heißesten Exporten aus Monterrey – jener pulsierenden mexikanischen Stadt, die als Hauptstadt der Cumbia gilt. Dort wuchs Frontmann Hernan Cortés auf, wo er von keinem Geringeren als der Cumbia-Legende Celso Piña persönlich im Akkordeonspiel unterrichtet wurde. Als Perkussionist in Piñas Band sammelte er erste Bühnenerfahrung, bevor er mit seiner eigenen Formation die Cumbia in neue Sphären hob. Kumbia Boruka verbindet traditionelle lateinamerikanische Rhythmen mit Einflüssen aus Reggae, Dub, afrikanischer Musik, Rock und Psychedelic. Das Ergebnis ist ein explosiver Sound, der in den Beinen kribbelt. Die peruanische Variante der Cumbia – Chicha – ist dabei ebenso Teil des musikalischen Repertoires. Heraus kommt eine moderne, urbane »Nueva Cumbia« voller Energie, Emotion und Lebensfreude.

Kumbia Boruka, Do. 30. Oktober, 20 Uhr, franz.K, Reutlingen, www.franzk.net