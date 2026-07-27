Curly Strings, 02.08.26

In Estland gründen 2012 vier Absolventen der Volksmusik eine Band mit dem Ziel, eine Nicht-Volksmusik-Band mit volkstümlichen Instrumenten zu gründen. Daran sind sie kurze Zeit später gescheitert! Auch wenn sie Elemente aus Pop, Klassik und vor allem Bluegrass in ihren Stücken verweben, bleiben als Grundlage estnische Texte und musikalische Traditionen. Curly Strings zeigt, wie die estnische Seele klingt – kraftvoll, aber auch zart.

So. 2. August, 17 Uhr, Alte Kelter, Bretzfeld-Geddelsbach, hohenloher-kultursommer.de