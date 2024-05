Curly Tunes rocken in Reichenbach

Zweistimmiger Gesang und eine akustische Gitarre – mit diesen Zutaten interpretieren »Curly Tunes« die Perlen der Rock- und Popgeschichte auf zauberhafte Weise. Dieses neue Projekt von »Zwei! Zu dritt« Musiker Raphael »Raphi« Lindeke und seiner Duopartnerin Nadja beschert den Zuhörern ein wahrhaft romantisches Biergarten-Eröffnungskonzert in Reichenbach. Seit Anfang 2002 hat sich Lindeke mit seinem Projekt »Zwei! Zu dritt« in der regionalen Musikszene inzwischen fest etabliert: Gemeinsam mit Jörg Weigele und Birgit van Straelen interpretiert er dort seine Lieblingssongs aus über 60 Jahren Rock- und Popgeschichte. Erklärtes Ziel des Akustik-Trios ist der Spaß an der Sache - und den merkt man ihnen an. Auch mit seiner neuen Duopartnerin Nadja ist er perfekt aufeinander eingespielt und begeistern das Publikum mit einer unverbrauchten Spielfreude, feurigem Esprit und musikalischem Humor. alh

Curly Tunes, Fr. 7. Juni, 20 Uhr, die halle Reichenbach, diehalle.de