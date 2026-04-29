Cyrille Aimée, 15.05.26

Cyrille Aimée wuchs in einem musikalischen, mehrsprachigen Elternhaus auf, in dem Tanz und afro-karibische Klänge aus der Dominikanischen Republik zum Alltag gehörten. In Samois-sur-Seine, dem Ort des Django-Reinhardt-Festivals, entdeckte sie früh ihre Leidenschaft für Jazz. Nach ihrem Umzug nach New York City wurde ihr außergewöhnliches Talent schnell wahrgenommen. Ihre Version von »Marry Me a Little«brachte ihr eine Grammy-Nominierung ein. Ihre Musik verbindet Jazz, Pop und karibische Rhythmen zu einem intimen, zugänglichen und zugleich rhythmisch lebendigen Klangbild, das ihre künstlerische Entwicklung konsequent weiterführt.

Cyrille Aimée, Fr. 15. Mai, 20.30 Uhr, Bix Jazzclub, Stuttgart, bix-stuttgart.de