Czarnina: Klangreise durch die Welt der Roma-Musik, 06.03.26

Czarnina ist ein Ensemble von Musiker, deren Herz für den Rhythmus des Ostens schlägt. Inspiriert von orientalischen Klängen und besonders der Zigeunermusik, interpretiert die Band die traditionellen Melodien neu, die die Roma auf ihren jahrhundertealten Reisen von Indien aus aufnahmen und prägten. Dabei erklingen Lieder in verschiedenen Sprachen, jeweils angepasst an Herkunft und Charakter der Melodien. Mit lebendigen Improvisationen, gefühlvollen Weisen und akustischem Klang erzeugt Czarnina eine unmittelbare Bühnenpräsenz. Die Musik führt das Publikum zu den Orten, an denen Roma lebten, und lässt die Spuren ihres kostbaren Schatzes spüren: den freien, ungebundenen Geist, der in jeder Note mitschwingt.

Czarnina, Fr. 6. März, 20 Uhr, Kollektiv K, Aalen, kollektiv-k.net