DönEge, 27.06.26

DönEge stehen für »Elektro-Liedermaching« und verbinden unterschiedliche musikalische Einflüsse zu einem eigenwilligen, genreübergreifenden Stil. Dabei entsteht eine Mischung aus elektronischen Elementen, Liedermachertradition und experimentellen Sounds, die sich bewusst keiner festen Schublade zuordnen lässt. Die beiden Musiker präsentieren ihre Songs mit einer Mischung aus Humor, Selbstironie und energiegeladener Bühnenpräsenz. Ob intime WG-Abende oder exzentrische Clubnächte – DönEge liefern den passenden Soundtrack für unterschiedlichste Stimmungen. Ihre Musik bewegt sich zwischen ironischer Alltagsbeobachtung, gesellschaftlichen Kommentaren und spontaner Performance.

DönEge, Sa. 27. Juni, 20 Uhr, die halle, Reichenbach, diehalle.de