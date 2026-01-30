Da Capo Udo Jürgens, 18.02.26

Er ist eine Legende: Udo Jürgens. Mit über 100 Millionen verkauften Tonträgern und Hits wie »Ich war noch niemals in New York«, »Aber bitte mit Sahne« oder »Mit 66 Jahren« zählt er zu den größten Entertainern, Komponisten und Songschreibern im deutschsprachigen Raum. Seit Herbst 2024 ist er dank Pepe Lienhard und dessen Original-Orchester mit »Da Capo Udo Jürgens« wieder live zu erleben. Die Show ist eine emotionale Zeitreise durch sein Lebenswerk. Überlebensgroß auf der Leinwand und begleitet vom Orchester entsteht eine spektakuläre Illusion. Moderiert von Tobias Licht und Karim Khawatmi begeistert die Show Fans aller Generationen.

Da Capo Udo Jürgens, Mi. 18. Februar, 19.30 Uhr, Porsche Arena, Stuttgart, www.musiccircus.de