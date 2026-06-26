Dahoim Feschd in Brackenheim (25.7.26)

Auch 2026 heißt es wieder: Sommer, Sonne, Musik und richtig gute Stimmung auf der Festwiese in Brackenheim. Das Dahoim Feschd Open-Air geht in die mittlerweile fünfte Runde. Micha von der Rampe ist und bleibt weiterhin der Gastgeber und ist mit seinem großen Konzert das Highlight des Festivals. Dieses mal dazu mit am Start sind die Draufgänger (Cordula Grün, Marie, Gianna,...), Caro Winter (Flugbegleiterin, Will kommen auf Mallorca,..) und Almklausi (Mama Laudaaa). Auch in diesem Jahr wird es wieder Getränkepackages geben, diese kann man sich vorab sichern, dabei sparen und dann vor Ort keine Wartezeit mehr haben.

Sa. 25. Juli, 16 Uhr, Festwiese, Brackenheim

www.dahoim-feschd.de