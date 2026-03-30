Dance Masters! – Best Of Irish Dance, 17.04.26

Die Erfolgsshow »Dance Masters! – Best Of Irish Dance« entführt das Publikum in die faszinierende Welt des irischen Stepptanzes und verbindet traditionelle Musik mit moderner Bühneninszenierung. Die Show ist eine mitreißende Reise durch etwa 250 Jahre irische Tanzkultur – lebendig, dynamisch und voller Energie.

Im Mittelpunkt steht die Geschichte der sogenannten »Dance Masters«, jener wandernden Tanzlehrer, die vor Jahrhunderten durch Irlands Dörfer und Kleinstädte zogen und die Grundlage für eine einzigartige Tanztradition legten. Von diesen Anfängen spannt die Show den Bogen bis zum internationalen Durchbruch des Irish Dance, der unter anderem durch einen Auftritt beim »Grand Prix d’Eurovision« 1994 weltweite Aufmerksamkeit erhielt.

Expand Foto: Chris McCann

»Dance Masters!« versteht sich als Hommage an die Kraft und Ausdrucksstärke des irischen Tanzes. Präzise Choreografien treffen auf feurige, traditionelle Rhythmen, während rund ein Dutzend hochklassiger Tänzerinnen und Tänzer ihr Können unter Beweis stellen. Sie absolvieren schnelle Schrittfolgen, springen und »clicken« in atemberaubendem Tempo über die Bühne und werden dabei getragen von Live-Musik mit klassischen irischen Instrumenten und authentischem Gesang.

Visuell wird die Inszenierung durch großflächige Projektionen der irischen Landschaft ergänzt, die das Bühnengeschehen atmosphärisch erweitern und die Choreografien zusätzlich in Szene setzen. So entsteht ein Zusammenspiel aus Tanz, Musik und Bild, das die Geschichte der »grünen Insel« eindrucksvoll erlebbar macht.

Die rund zweistündige Show überzeugt durch hohe tänzerische Qualität, detailreiche Kostüme und aufwendig gestaltete Choreografien. Musikalisch begleitet wird das Ensemble von einer Live-Band, die Gitarren- und Geigenklänge mit traditionellen Pipes und irischem Gesang verbindet.

Dance Masters! – Best Of Irish Dance, Fr. 17. April, 20 Uhr, Stadthalle Aalen, www.resetproduction.de