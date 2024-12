Dance Masters! Best of Irish Dance am 12. Januar in Lauda

»Dance Masters! – Best of Irish Dance« erzählt die Geschichte des irischen Stepptanzes auf musikalische und tänzerische Weise – beginnend mit dem Erscheinen der wandernden Tanzlehrer (Dance Masters) vor rund 250 Jahren in den irischen Dörfern und Kleinstädten bis hin zum internationalen Durchbruch dank eines Gastauftrittes beim Grand Prix d‘Eurovision 1994. Rahmenhandlung der gut zweistündigen Show bildet die Liebesgeschichte zwischen zwei jungen Iren, welche den Zuschauer vom 18. Jahrhundert über verschiedene Epochen bis zur heutigen Zeit führt. Dance Masters ist eine Hommage an die unbändige Kraft des irischen Tanzes. Die Show verbindet dabei die feurigen Rhythmen traditioneller irischer Musik mit der unglaublichen Präzision irischer Weltklasse-Stepptänzer, von den ersten zarten Schritten bis hin zu furiosen, leichtfüßigen Tanzexplosionen.

So. 12. Januar, 19 Uhr, Stadthalle, Lauda-Königshofen

www.lauda-koenigshofen.de