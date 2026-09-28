Dancing Queens & Band in Göppingen, 10.10.26

Glitzer-Outfit aus dem Schrank und ab auf die Tanzfläche: Die Dancing Queens kehren mit den größten Hits von ABBA und ihrer pinken Glitzerbühne nach Göppingen zurück. Mit großem Respekt vor dem Original geben sie den schwedischen Popklassikern zugleich eine eigene musikalische Note. Unterstützt von einer hochkarätigen Live-Band, aufwendig arrangierten Songs, einer Portion Rock’n’Roll und viel Humor feiern sie die zeitlosen ABBA-Hits. Dazu sorgen stilechte Kostüme und mitreißende Choreografien für eine spektakuläre Bühnenshow. Ob »Dancing Queen«, »Mamma Mia« oder »Gimme! Gimme! Gimme!«: Bei den Dancing Queens steht das Live-Erlebnis im Mittelpunkt.

Dancing Queens & Band, Sa. 10. Oktober, 19 Uhr, Chapel Krypta, Göppingen, fabrikev.de