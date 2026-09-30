Daniel Helfrich in Ellwangen, 09.10.26

Original oder Kopie? Wahrheit oder Fake? In seinem neuen Programm treibt Daniel Helfrich das Spiel mit Identität und Selbstbild auf die Spitze. Täuschend echt parodiert er sich selbst und liefert eine geistreiche Pseudo-Tribute-Show, irgendwo zwischen Kabarett, Musik und gepflegtem Blödsinn. Mit viel Wortwitz und musikalischem Schwung nimmt Helfrich Themen wie Liebe und Triebe, Ungeduld, Fußball-Experten, Künstliche Intelligenz und selbst ernannte »Schlechterwisser« aufs Korn. Das Ergebnis ist ein skurriles Verwechslungsspiel und zugleich eine augenzwinkernde Hommage an die vielen Persönlichkeiten, die in jedem von uns stecken.

Daniel Helfrich, Fr. 9. Oktober, 20.30 Uhr, Atelier Kurz, Ellwangen, stiftsbund.de