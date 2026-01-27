Daniel Kahn: Klezmer, Jazz und Protest, 08.02.26

Daniel Kahn geht mit seinem Programm »Umru/unrest« gemeinsam mit Jake Shulman-Ment und Christian Dawid wieder auf Tour. Aufgewachsen in der Arbeiterstadt Detroit, verbindet Kahn die Tradition von Songwritern wie Woody Guthrie und Bob Dylan mit jiddischen Arbeiterliedern. Für ihn sprechen diese Songs zeitlos über soziale Kämpfe: Ein Lied aus Minsk vor 100 Jahren kann ebenso von heutiger Arbeitslosigkeit in den USA erzählen. »Umru/unrest« ist sein bislang reifstes Album. Entstanden ist ein eindringliches politisches Statement. Traditionelle und neue, übersetzte und eigens komponierte Lieder formen einen Aufruf zu Kahns Idee einer »radikalen jiddischen Autonomie«.

Daniel Kahn, So. 8. Februar, 19 Uhr, Rätsche, Geislingen, raetsche.com