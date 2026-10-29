dArtagnan in Stuttgart, 14.11.26

Seit zehn Jahren ziehen dArtagnan mit ihrer Musik durch die Lande. 2026 feiert die Band das Jubiläum ihres mit Gold ausgezeichneten Debütalbums »Seit an Seit« mit einer großen Tour. Die »Helden & Hymnen Tour« vereint die größten Songs aus einer Dekade Bandgeschichte mit neuen Überraschungen. Im Mittelpunkt stehen Freundschaft, Lebensfreude und die Liebe zur Musik. Gemeinsam mit ihren Wegbegleitern wollen dArtagnan auf Vergangenes anstoßen und neue Erinnerungen schaffen. Zum Jubiläum laden die Musiker ihr Publikum ein, ihre Hymnen lautstark mitzusingen und die vergangenen zehn Jahre gebührend zu feiern. Als Gäste sind Storm Seeker und Doppelbock mit dabei.

dArtagnan, Sa. 14. November, 20 Uhr, LKA Longhorn, Stuttgart, c2concerts.de