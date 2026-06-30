»Das Abschiedsdinner« in Heilbronn (ab 10.7.26)

»Warum gehen wir zu Einladungen, von denen wir uns wünschen, dass die Leute absagen?«, fragen sich Patrick und Claudia. Sie sind beruflich sehr eingespannt. Dennoch verbringen sie ihre knapp bemessene freie Zeit mit Freunden, die keine mehr sind, und die man eigentlich nur noch aus Gewohnheit trifft. Das soll anders werden! Da kommt ein neuer Trend ins Spiel, mit dem man derzeit in besseren Kreisen ausgediente Freundschaften beendet: das Abschiedsdinner. Doch nichts klappt wie geplant: Toni erscheint zum verabredeten Termin allein. Und nur allzu bald riecht er den Braten – und beginnt, um die Freundschaft zu kämpfen.

ab 10. Juli, Komödienhaus, Theater Heilbronn, www.theater-heilbronn.de