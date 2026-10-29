Das Beste aus 25 Jahren Eure Mütter in Eislingen, 18.11.26

25 Jahre Eure Mütter: Das Comedy-Trio feiert sein Jubiläum mit einem besonderen Best-of-Programm. Unter dem Titel »Perlen vor die Säue« präsentieren Andi Kraus, Don Svezia und Matze Weinmann eine Auswahl ihrer beliebtesten Songs und Sketche aus zweieinhalb Jahrzehnten Bühnenkarriere. Seit der Jahrtausendwende steht das Trio für einen unverwechselbaren Mix aus Musik, Wortwitz und schrägem Humor. Für das Jubiläumsprogramm haben Eure Mütter die Höhepunkte ihres bisherigen Schaffens zusammengestellt. Dabei trifft bewährter Humor auf musikalische Einfälle und pointierte Sketche. Im Mittelpunkt steht die langjährige Freundschaft der drei Künstler.

Eure Mütter, Mi. 18. November, 20 Uhr, Stadthalle Eislingen, www.stadthalle-eislingen.de