Das Comeback: Eros Ramazotti in Stuttgart

Das Comeback von Eros Ramazotti ist nur in großem Stil und mit weltweiter Wirkung möglich – alles andere wäre nicht angemessen. Vier Jahre nach seinem letzten Studioalbum hat der sympathische Italiener sein neues Werk »Battito Infinito« veröffentlicht. Es enthält eine Botschaft der universellen Liebe, eine Hymne an die Freiheit, eine Einladung so zu lieben, wie man es möchte. Wer Eros Ramazotti einmal auf der Bühne erlebt hat, weiß, dass der gebürtige Römer nicht nur auf seinen Alben, sondern insbesondere live zu überzeugen vermag. Dem Multitalent, das neben einer unverkennbaren Stimme über herausragende Entertainer-Qualitäten verfügt und verschiedene Instrumente beherrscht, gelingt es dabei Dank seiner unglaublichen Präsenz und jeder Menge Charme spielerisch, das Publikum in seinen Bann zu ziehen und mitzureißen.

Eros Ramazotti, Do. 23. März, 19 Uhr, Schleyer Halle, Stuttgart

