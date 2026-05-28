Das etwas André Konzert, 22.06.26

Neben den konzerthauseigenen Bienen züchtet die TauberPhilharmonie bekanntlich Ohrwürmer, die sich im Konzertsaal der Tauberphilharmonie besonders wohlfühlen. Auf die Suche nach denen geht ­André Gatzke, den alle Kinder aus der Sendung mit der Maus und dem Elefanten kennen. Aber auch die Erwachsenen dürfen sich tierisch freuen, André im wunderschönen Weikersheim zu erleben: Im Familienkonzert taucht er mit der Württembergischen Philharmonie Reutlingen tief in die »Erlebniswelt Orchester« ein und sorgt neben jeder Menge Spiel und Spaß zum Mitmachen für noch mehr musikalischen Hörgenuss!

Mo. 22. Juni, 16 Uhr, Tauberphilharmonie, Weikersheim, www.tauberphilharmonie.de