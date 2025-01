Das Hohenloher Streichquartett am 16. Februar in Crailsheim

Das Hohenloher Streichquartett spielt, man glaubt es kaum, seit nunmehr fast 30 Jahren in nahezu unveränderter Besetzung. Schon zu Hochschulzeiten formierte sich das Ensemble, studierte und holte sich Anregungen bei zahlreichen Größen des Fachs. Zunehmend lassen sie zudem Erfahrungen aus dem Bereich der »historischen Aufführungspraxis« mit in ihr Spiel einfließen, die sie durch Kurse und Unterricht etwa bei Gerhardt Darmstadt, Michi Gaig, Hiro Kurosaki und Mitgliedern des Quatuor Mosaiques machen durften. In England, Italien, Frankreich und im gesamten Süddeutschen Raum sind die Podien zu finden, auf welchen das Hohenloher Streichquartett seit drei Jahrzehnten zuhause ist. Partner waren ihnen hierbei Kollegen wie Markus Hadulla (Klavier), Johanna Messner (Violoncello) Anna Niehaves (Viola), Rüdiger Bohn (Klavier) und Wolfgang Meyer (Klarinette).

So. 16. Februar, 19.30 Uhr, Ratssaal Crailsheim, www.crailsheim.de