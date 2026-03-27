Das »Italienische Liederbuch«, 19.04.26

Leidenschaft und feinsinnige Ironie prägen Hugo Wolfs »Italienisches Liederbuch«, in dem 46 volkstümliche italienische Liebesgedichte vertont wurden. Die Lieder reichen von überschwänglicher Bewunderung über spöttische Streitgesänge bis zu bitterem Liebeskummer , meist getragen von sehnsüchtig-melancholischen Stimmungen mit gelegentlichem religiösem Anklang. In der Interpretation von Mirella Hagen, Thomas Laske und Doriana Tchakarova entfaltet das Werk auf Schloss Filseck seine volle emotionale Bandbreite. Die Stimmen von Sopranistin Hagen und dem Stuttgarter Bariton Laske verbinden sich dabei perfekt mit dem anmutigen Spiel der bulgarische Pianistin Tchakarova.

Das »Italienische Liederbuch«, So. 19. April, 17 Uhr, Schloss Filseck, Uhingen, www.schloss-filseck.de