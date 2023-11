Das Kulturprogramm 2024 in der Reblandhalle Neckarwestheim

Auch im kommenden Jahr warten wieder einige hochkarätige Kulturhighlights auf die Besucher der Reblandhalle Neckarwestheim. Los geht es bereits am 4. Februar mit Tribute to Boney M. – The Show. Der Name Boney M. steht für das Disco-Feeling der 1970er und 1980er Jahre wie kein anderer. Mit ihren Chart-Erfolgen und gewagten Outfits war die Formation damals praktisch dauerpräsent in den Medien. Allein zwischen 1975 und 1988 landete Boney M. 38 Top Ten Hits! Kein Wunder, die eingängigen Texte, der warme Sound und die prägnanten Stimmen sind auch heute noch ein Garant für Ohrwürmer. Die zweistündige Show Tribute to Boney M. bringt das Gefühl der 1970er/1980er wieder auf die Bühne!

Am 11. Oktober taucht das Comedy-Trio Backblech in die faszinierende Welt »Familie« ein. Ein Comedy-Pop-Drama über Familienthemen und deren Macht über Generationen hinweg. »Heimspiel - die Familie, die ich rief« ist eine Show, die verzaubert und berührt. Das Leben tanzt auf dem Backblech und sorgt für unvorhergesehene Wendungen voller Lachen, Reflexion und Leichtigkeit.

Am 22. November schließlich sinniert Bademeister Schaluppke über »Chlorreiche Tage«. In Zeiten grassierenden Bewegungsmangels, permanenter Schwimmbadschließungen und virtuellen Wahnsinns steht Bademeister Rudi Schaluppke wie ein Fels in der künstlichen Brandung des Wellenbades. Schaluppke erinnert daran, dass man Wasser nicht digitalisieren kann. Für Stimmung mit pH-neutralem Höhepunkt sorgt er in der Reblandhalle ­Neckarwestheim!

