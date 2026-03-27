Das Kulturprogramm 2026 in der Reblandhalle Neckarwestheim

Auch in diesem Jahr warten wieder einige hochkarätige Kulturhighlights auf die Besucher der Reblandhalle Neckarwestheim. Zum Beispiel am

Freitag, 24. April, mit Bernd Kohlhepp in seiner Rolle als Herr Hämmerle im neuen Programm »Escape Rooms – alles im grünen Bereich!«: Dieser Bempflinger ist wild, witzig und wieselflink. Mit scharfem Verstand und charmantem Humor ist Herr Hämmerle selten um eine Antwort oder Ausrede verlegen. Im neuen Programm hat er außerdem Hardrock-Oma Frau Schwerdtfeger, die noch immer weiß, wo der Hammer hängt, und Hotte, den Tresenphilosophen, mit dabei. Gemeinsam zeigen sie: Da, wo es gefährlich wird, geht der Spaß erst richtig los! Sei es beim Besuch eines Escape Rooms, im Survival Camp oder im Theater bei Schillers Räubern. Herr Hämmerle steckt voller Energie. Er vereint Tatkraft mit Cleverness.

Ein weiteres Highlight wartet am Samstag, 7. November, mit Starbugs Comedy. Auf dem Rückweg ihrer großen Welttournee springen Starbugs Comedy diesmal sogar aus 10.000 Metern ab, um rechtzeitig mit JUMP! Reloaded bei ihrem Publikum zu landen. Das Update ist so wirkungsvoll, dass die Standing Ovation oft schon vor der Show kommt. Auf ihrer großen Japantournee in China lernten die drei Jungs Salsa zu tanzen und haben bei ihrer Reise durch die unendlichen Galaxien der Showszene viele neue Gadgets eingepackt, um ihr Publikum spielend zu unterhalten. Lustiger, spannender und unterhaltsamer war JUMP! noch nie. Eben JUMP! Reloaded.

Alle Termine und Infos unter www.neckarwestheim.de