Das Partyhighlight 2023 in der Motorworld Village Metzingen

In Metzingen gibt es bald eine neue Eventlocation für einzigartige Eventerlebnisse. Unter dem Namen »Projekt G7« entsteht in der Motorworld ein Zentrum für Kultur und Veranstaltungen im Herzen der Region, das ganz im Sinne der legendären Zeit der Färberei 4 in Reutlingen steht. CAC-Events wird eine Reihe von unvergesslichen Veranstaltungen planen, um die Besucher in dieses neue Eventerlebnis zu entführen. Mit der Betitelung »Projekt G7« als Partyreihe nimmt der Veranstalter Bezug auf eine ganze Serie von Events, die gerade am Entstehen sind. Geplant sind verschiedene musikalische Ausflüge in Techno, Hiphop, Rock and Roll und viele weitere Musikrichtungen sind geplant. Einen ersten Eindruck davon wohin die musikalische Reise geht können Partybegeisterte am 18. März gewinnen. Zum Auftakt der Party-Reihe hat sich mit Moguai gleich ein ganz großer der deutschen Techno-Szene als Special Guest angekündigt. Seine DJ-Sets sind ein Mix aus Tech House, House, Breaks und Electro-House, wobei er immer zwischen den verschiedenen Genres springt. Unterstützt wird er an diesem Abend von gleich vier DJs der Extraklasse. DJ Soulstar, bestens bekannt durch seine Gigs bei bigFM lebt und atmet House Music. Seit Jahren rockt der Produzent und DJ aus Stuttgart jedes Wochenende die Clubs und auch seine Produktionen beweisen seine Leidenschaft für die Musik. Auch Pat Morita bestens bekannt von seinen legendären Auftritten bei Semf Stuttgart wird an diesem Abend dicke Beats von den Schallplattentellern springen lassen. Auch bei DJ Dennis Musiol ist Party garantiert. Seine krassen Remixe sorgen immer für gute Laune. Komplettiert wird das Quintett der guten Laune von DJ This is Nuts. Bei ihm ist der Name Programm. Außerdem kann sich das Publikum auf Poledance und viele weitere Aktionen freuen! alh

Projekt G7, Sa. 18. März, 21 Uhr, Motorworld Metzingen,

Tickets unter: www.reservix.de