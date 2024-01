Das Phantom der Oper geistert durch die Liederhalle

Seit 2010 fesselt »Das Phantom der Oper« des Autoren-Teams Deborah Sasson und Jochen Sautter die Zuschauer auf den Bühnen Europas. Die Zwangspause der Corona Pandemie wurde kreativ dazu genutzt, um die Produktion musikalisch komplett neu zu überarbeiten. Diese Neuinszenierung, die einst zum 100. Geburtstags des Stücks entstand, hebt sich von allen bisherigen musikalischen Interpretationen des Literaturstoffes ab, indem sie sich näher an die Romanvorlage hält. Die Rolle der Christine interpretiert die weltweit gefeierte Bostoner Sopranistin und Echo Klassik Preisträgerin Deborah Sasson. Ihre facettenreiche und kraftvolle Stimme ist perfekt für diese Mischung aus Oper und Musical. Das Phantom wird kraftvoll von Uwe Kröger gespielt, der seit seinem Durchbruch in der Rolle des Todes in der Welturaufführung von Elisabeth die Herzen des Publikums erobert hat.

Das Phantom der Oper, So. 4. Februar, 19 Uhr, Liederhalle, Stuttgart, www.musiccircus.de