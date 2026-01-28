Das Phantom der Oper in Aalen, 18.02.26

Spektakulär, mitreißend und von unvergleichlicher Intensität – die Originalproduktion von »Das Phantom der Oper« unter der Regie von Sasson/Sautter setzt Maßstäbe in der Welt des Musicals. Kritiker und Publikum sind sich einig: Hier erleben die Besucher ein Musical, das auf allen Ebenen begeistert. Im Zentrum steht ein herausragendes Darstellerensemble, das mit starker Präsenz und stimmlicher Brillanz überzeugt. Die Bostoner Sopranistin Deborah Sasson, Echo-Klassik-Preisträgerin, verkörpert Christine Daaé mit einer Stimme, die sowohl in der Oper als auch im Musical ihre volle Wirkung entfaltet. Ihre facettenreiche, kraftvolle Darbietung verleiht der Figur eine Tiefe, die das Publikum in ihren Bann zieht. An ihrer Seite steht Deutschlands Musicalstar Nummer eins, Uwe Kröger. Nach seinem Durchbruch als Tod in der Welturaufführung von Elisabeth hat er sich als einer der gefragtesten Musicaldarsteller etabliert. In der Rolle des geheimnisvollen, zerrissenen Phantoms zeigt er einmal mehr sein außergewöhnliches Talent. Doch nicht nur die Darsteller sorgen für Gänsehautmomente. Auch das Bühnenbild der Produktion ist spektakulär und innovativ. Die Inszenierung verbindet beeindruckende, dreidimensionale Videoprojektionen des international gefeierten Multimediakünstlers Daniel Stryjecki mit den aufwendigen Bühnenkonstruktionen von Michael Scott, dem renommierten Bühnenbildner der Metropolitan Opera in New York. Diese Kombination aus modernster Technologie und klassischem Bühnenbau schafft eine visuelle Tiefe, die den Zuschauer mitten in die Welt des Pariser Opernhauses versetzt und die düstere, mystische Atmosphäre des Phantoms eindrucksvoll unterstreicht. Musik, Schauspiel und Bühnenkunst verschmelzen hier zu einem Erlebnis, das weit über die Grenzen des klassischen Musicals hinausgeht. Von den ergreifenden Balladen bis zu den dramatischen Höhepunkten – jeder Moment fesselt, jeder Ton erzeugt Gänsehaut.

Das Phantom der Oper, Do. 19. Februar, 20 Uhr, Stadthalle Aalen, www.event-aalen.de