Das Phantom der Oper – Erfolgsmusical in der Stadthalle Buchen

Das Musical von Deborah Sasson und Jochen Sautter nach der Romanvorlage von Gaston Leroux kommt mit einer hochkarätigen Starbesetzung daher. Nach vielen Jahren mit dieser Erfolgsproduktion feiert Weltstar Sasson ihre Abschiedstournee in der Rolle der Christine. Deutschlands Musicalstar Nummer Eins, Uwe Kröger, über­nimmt die Rolle des Phantoms. Christine ist hin und her gerissen zwischen zwei faszinierenden Männern, ihrem geheimnisvollen Mentor, dem Phantom der Oper, und ihrer Jugendliebe, dem reichen und attraktiven Grafen Raoul, gespielt von Jochen Sautter. Das spektakuläre Bühnenbild mit seinen grandiosen Bühnenelementen wurde für diese Jubiläumsturnee noch einmal komplett überarbeitet. Dramatische Szenen, wie der Sturz des Lüsters oder die unheimliche Begegnung auf dem Friedhof werden so noch plastischer dargestellt.

Das Phantom der Oper, Do. 5. März, 20 Uhr

Stadthalle, Buchen, www.dasphantomderoper.com