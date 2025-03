Im Hofgarten – Das Sommerfestival in Öhringen: Kopf aus, Sommergefühl an

Gefühlvolle Klänge, witzige Sprüche und mitreißende Highlights, das erwartet die Besucher*innen bei der neuesten Auflage von »Im Hofgarten – Das Sommerfestival«. Auch in diesem Jahr hat das KULTURa-Team ein buntes und hochwertiges Programm mit einem Mix aus Comedy, Kabarett und Musik auf die Beine gestellt, bei dem garantiert jede und jeder auf seine Kosten kommt. Nicht mehr wegzudenken ist natürlich die Veranstaltungsreihe »Hohâloher Helden«, die jeweils an den Donnerstagen stattfindet und somit den Auftakt für jedes der drei Festivalwochenenden bildet. In diesem Jahr werden die Bands Just Seven und Westerland sowie Singer-Songwriter Julian Pförtner als Special-Guest die Showbühne rocken. Mit seiner hochkarätigen Big Band bringt Kai Podack die größten Hits der 80 Jahre auf die Bühne. Ganz im Stile des Swings werden zeitlose Melodien der Band Chicago über die unvergesslichen Hits von Phil Collins bis hin zu den mitreißenden Songs der Bee Gees neu arrangiert– hier bleiben garantiert keine Füße still. Eine italienische Nacht im unverwechselbaren Flair des Öhringer Hofgartens zaubert Fabrizio Levita. Live und explosiv wird es, wenn ­BABA Explosion die größten Hits der schwedischen Poplegenden ABBA präsentieren. Wer tanzen möchte, darf auch den Schlager-Rock-Abend nicht verpassen! Rebel Tell machen das, was bisher unmöglich erschien: sie vereinen die Schlager- und Rock‘n‘Roll-Welt auf eine ganz selbstverständliche und erfrischend verrückte Art und Weise. Auch Allgäu-Power sorgen mit ihren stimmungsvollen Interpretationen für ordentlich Party- und Feierlaune. Ebenfalls nicht fehlen darf das traditionelle Abendkonzert der Stadtkapelle, das bei freiem Eintritt auf die Öhringer Allmand lockt. Lachmuskeln dürfen beim diesjährigen Comedian trainiert werden. Verflixt lustige Stand up- und Impro-Comedy mit Sascha Korf steht auf dem Programm. Die Öhringer Vereine sorgen auch in diesem Jahr mit leckeren Snacks und kühlen Getränken für die Gäste.

Do. 17. Juli bis Sa. 2. August, 19:30 Uhr, Allmand, Öhringen, www.kultura-oehringen.de