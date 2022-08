Das SWR4 Festival – Treffpunkt für Stars und Sternchen

Drei Tage lang reichen sich Pop- und Schlagerszene in Stuttgart das Mikro weiter: Von Freitag, 14. bis Sonntag, 16. Oktober 2022 findet das „SWR4 Festival“ in der Phoenixhalle im Römerkastell statt. Mit dabei sind Mary Roos, Hartmut Engler, Harpo, Sonia Liebing und die Künstler:innen der „Schlagernacht des Jahres“. Auch auf weitere hochkarätige Stars, die noch verkündet werden, dürfen sich die Fans freuen. SWR4 Moderator Jörg Assenheimer lädt wieder interessante Persönlichkeiten zum Promitalk ein. Beim „SWR4 GanzNah“-Konzert sind Spitzenkünstler:innen in kleinem, exklusiven Rahmen zu erleben und bei der Verleihung der „Gläsernen Vier“ werden wieder Musikgrößen und neue Talente ausgezeichnet. Die Veranstaltungen werden online auf SWR4.de/festival und im Radio übertragen. Der Vorverkauf startet Mitte September.

SWR4 Durchstarter 2022

Künstler:innen, die ein besonders erfolgreiches Jahr hinter sich haben, oder Meilensteine ihrer Karrieren feiern: Am Freitag, 14. Oktober wird in der Phoenixhalle im Stuttgarter Römerkastell die „Gläserne Vier“ an die „SWR4 Durchstarter 2022“ verliehen. Mit der „Gläsernen Vier“ zeichnet SWR4 Baden-Württemberg Spitzenkünstler:innen des Pop und Schlagers aus und unterstützt junge Talente der Szene. Für die Ausgabe 2022 haben Harpo und Sonia Liebing schon zugesagt, die auch live auftreten werden. Zu den Preisträger:innen der vergangenen Jahre gehören unter anderem Howard Carpendale, Kerstin Ott, Beatrice Egli und Peter Kraus.

SWR4 GanzNah-Konzert und Mary Roos liest exklusiv aus Biographie

Auch 2022 können die Fans gespannt sein auf besondere Konzertmomente beim „GanzNah“-Konzert am Sonntag, 16. Oktober 2022 in der Phoenixhalle. Daneben steht ein weiteres Highlight auf dem „SWR4 Festival“-Programm: Eine Woche vor Veröffentlichung liest Schlagerikone Mary Roos am Samstag, 15. Oktober exklusiv aus ihrer Biographie „Mein liederliches Leben“ vor. Die Karten für die Lesung können nicht gekauft, sondern nur im Radio oder online gewonnen werden.

Der Promitalk mit Jörg Assenheimer

Beim SWR4 Promitalk begrüßt der Moderator Jörg Assenheimer bekannte Persönlichkeiten und spricht mit ihnen über ihr Leben, ihr Wirken und ihre Zukunftsprojekte. 2022 gesellt sich Mary Roos zum Plausch. 2019 hat sie ihr letztes großes Konzert beim „SWR4 Festival“ gegeben. Am Freitagnachmittag (14. Oktober, 15:00 Uhr Uhr) spricht die Schlagerlegende mit Jörg Assenheimer über ihr Leben im Show-Ruhestand und ihr Buch „Mein liederliches Leben“. Am Sonntag (16. Oktober, 15:00 Uhr) nimmt Hartmut Engler, Sänger und Frontmann der Band „Pur“, zum Promitalk auf der Gästecouch Platz. Die Band feiert in diesem Sommer ihr 40-jähriges Jubiläum mit vielen Open-Air-Konzerten nach.

Die Ausgaben von Assenheimers Promitalk werden musikalisch von der SWR4 Band umrahmt, der Talk wird live auf SWR4.de/festival gestreamt und im Programm von SWR4 Baden-Württemberg gesendet. Eintrittskarten können nicht gekauft, sondern nur online und im Radio gewonnen werden.

SWR4 Festivalradio

An allen drei Festivaltagen sendet SWR4 ein Sonderprogramm. Das SWR4 Festivalradio läuft am Freitag und Samstag von 6 bis 24 Uhr, am Sonntag ab 12 Uhr. Alle Programmpunkte, darunter die „SWR4 Durchstarter“ (Live-Übertragung) und das „SWR4 GanzNah-Konzert“ sowie „Assenheimers Promitalk“ können in SWR4 Baden-Württemberg verfolgt werden.

SWR4 Festivalstream

Auf SWR4.de/festival läuft an allen drei Tagen der SWR4 Festivalstream. Von den diesjährigen Live-Events über „Best-of“-Clips, Höhepunkte der vergangenen Jahre bis hin zu spannenden Interviews gibt es hier viel zu sehen.

„Schlagernacht des Jahres“ am Samstag, 15. Oktober in Stuttgart

Die „Schlagernacht des Jahres“ in der Stuttgarter Schleyer-Halle ist Teil des „SWR4 Baden-Württemberg Festivals“. Ab 18 Uhr steigt dort die große Party mit Top-Stars des deutschen Schlagers wie Howard Carpendale, Maite Kelly, Mickie Krause, Marianne Rosenberg und Matthias Reim.

Tickets und Vorverkauf für das „SWR4 Festival“

Der Vorverkauf startet wieder Mitte September. Tickets für die „SWR4 Durchstarter“ und das „SWR4 GanzNah-Konzert“ (t.b.a.) sind dann erhältlich unter der Hotline 0711 2 555 555 oder auf easyticket.de.

Weitere Informationen unter SWR4.de/festival