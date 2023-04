Das Trio Klangspektrum in Lauchheim

Das Trio Klangspektrum rückt am 25.Mai im Schloss Kapfenburg vergessene und nicht gesehene Komponistinnen in den Mittelpunkt.

Komponisten wie Mozart, Beethoven, Bach kennen viele. Wie sieht es jedoch in der Frauenwelt des Komponierens aus? Frauen waren in der damaligen Musikwelt lediglich als Interpretinnen toleriert. Erst im 20. Jahrhundert konnten sich Frauen in der Komposition beweisen. Das Trio Klangspektrum stellt einige solcher Komponistinnen samt ihrer Lebensgeschichte vor. Mit Klarinette, Cello und Akkordeon erzeugen die drei Musikerinnen ein großartiges Klangspektrum.

Trio Klangspektrum, Do. 25. Mai, 19.30 Uhr Schloss Kapfenburg, Trude Eipperle-Rieger-Konzertsaal, Lauchheim

schloss-kapfenburg.de