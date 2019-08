David Hasselhoff Live

Der Mann. Der Mythos. Die Legende. Niemand driftete in den 80ern mit K.I.T.T. eleganter um die Kurven, schlenderte einst anreizender an der Seite von Pamela Anderson den Strand entlang und natürlich ganz zu schweigen vom Berliner Mauerfall.

Man kann es nicht oft genug sagen: Der Mann. Der Mythos. Die Legende. Schlicht und ergreifend »The Hoff« höchstpersönlich - live in concert, mit all seinen Mega-Hits… oder um es kurz zu sagen und dennoch alles Wesentliche auf den Punkt zu bringen: »I‘ve been looking for Freedom«!

Ja klar, »I‘ve been looking for Freedom« kennt jeder! Und auch wenn man es ungern zugibt: »Baywatch« und »Knight Rider« waren damals schon echt heißer Scheiß – gut, vielleicht eher wegen Erika Eleniak, Pamela Anderson oder Carmen Elektra beziehungsweise der schicken Rostlaube namens »Knight Industries 2000« (K.I.T.T.). Aber egal! Ungeachtet eines gewissen Trash-Faktors, mit dem David Hasselhoff selbst allerdings zumeist recht selbstironisch gelassen umgeht, muss man einfach den Hut ziehen: dieser Mann hat Geschichte geschrieben! Und nein, damit ist nicht der Fall der Berliner Mauer gemeint!

Auf einem Bau-Kran eine von Jack White geschriebene Schlager-Schmonzette zu trällern hat mit Politik tatsächlich leider nur wenig bis gar nichts zu tun. Die Erfolgsbilanz des David Hasselhoff ist dennoch – ohne wenn und aber – schwer beeindruckend.

Star der 80er und 90er

Quelle Wikipedia: »Baywatch« ist die bis heute erfolgreichste Fernsehserie der Welt und wurde in 144 Ländern ausgestrahlt. »Knight Rider« war in den 80er-Jahren die meistgeschaute Fernsehserie. David Hasselhoff sang an der Berliner Mauer vor über 500.000 Menschen. Die Single von »I‘ve been looking for Freedom« verkaufte sich 1989 in Deutschland teilweise über 70.000 Mal am Tag und belegte für acht Wochen den ersten Platz der Hitparade. Insgesamt erhielt Hasselhoff weltweit über 45 Gold- und Platinauszeichnungen. Er zierte in den 90er-Jahren am häufigsten das Bravo-Cover und gewann über zehn Bravo-Ottos. Der 67-Jährige darf einen Emmy genauso wie einen Stern auf dem Walk of Fame sein Eigen nennen und steht gleich zwei Mal im Guinness-Buch der Rekorde als »Most watched TV Star in history« sowie für den Rekord von »70 Meter im Reverse Bungeespringen«, bei dem man von der Erde in die Luft katapultiert wird.

Dafür Respekt! Doch wir reden hier von David Hasselhoff - The Man. The Myth. The Legend! Daher Feuer frei: bereits 1979 spielte er in einem der ersten Mockbuster der Filmgeschichte (»Star Crash« - eine Billig-Kopie von »Star Wars«) und bekam für seine Performance in »Piranha 2« die goldene Himbeere verliehen (Auszeichnung für den schlechtesten Film/Schauspieler des Jahres). Er spielte sich als abgehalfterter Schauspieler selbst in der Mockumentary »Hoff the Record«, kann in seiner Filmographie auf solche Film-Perlen wie »Sharknado 2 + 3«, »Hop - Osterhase oder Superstar?«, den SCHLEFAZ-erprobten »Knight Rider 2000« oder »Zärtliche Chaoten II« verweisen und darf völlig zu recht stolz darauf sein, dass im Jahr 2010 eine Krustentierart von britischen Wissenschaftlern an Bord der RRS James Cook mit dem Namen »Hoff Crab« (Hoff-Krabbe) bedacht wurde - und zwar wegen der am Bauch dichtstehenden Borsten, die die Forscher an die behaarte Brust von David Hasselhoff erinnerten ... was für eine Liste - und dabei wurde das Stichwort »Hamburger« noch nicht mal erwähnt! Was soll man sagen: The Man. The Myth. The Legend ... »enHOFF said«!

David Hasselhoff, Dienstag, 15. Oktober, 20 Uhr, MHP Arena, Ludwigsburg,

